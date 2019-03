Umrla režiserka Polona Sepe

Ljubljana, 19. marca - V 62. letu starosti je ponoči umrla filmska režiserka in scenaristka Polona Sepe, so sporočili z Društva slovenskih režiserjev. Filmsko režijo je študirala na AGRFT, uveljavila pa se je kot scenaristka in režiserka kratkih in dolgometražnih igranih filmov, TV serij ter animiranih in dokumentarnih filmov. Bila je med prvimi slovenskimi režiserkami.