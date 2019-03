Mariborski lutkarji s premiero predstave Šivilja in škarjice

Maribor, 19. marca - Lutkovno gledališče Maribor v četrtek pripravlja premierno uprizoritev predstave Šivilja in škarjice, ki je nastala v priredbi in režiji Tatjane Peršuh. Gre za moderno postavitev dobro poznane pravljice Dragotina Ketteja, v kateri se bosta na odru predstavila Barbara Jamšek in Uroš Kaurin. Dramaturginja je Anja Pirnat, avtor glasbe pa Borut Mori.