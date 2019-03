Dvojni dvojček Dragića, trojni dvojček Dončića

Oklahoma City, 19. marca - Košarkarji Miamija so ponoči v ligi NBA gostovali v Oklahoma Cityju in se veselili zmage s 116:107. Najbolj učinkovit v zmagovalni ekipi s Floride je bil slovenski košarkar Goran Dragić, ki je dosegel dvojnega dvojčka - 26 točk in 11 podaj, temu pa dodal še 5 skokov in dve ukradeni žogi.