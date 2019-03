EU in Kitajska kljub gospodarskemu rivalstvu izpostavljata sodelovanje

Bruselj, 18. marca - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in kitajski zunanji minister Wang Yi sta danes kljub gospodarskemu rivalstvu izpostavila sodelovanje na številnih področjih. EU in Kitajska si sicer vzajemno očitata nepoštene gospodarske prakse. V ospredju so tudi skrbi, da poskuša Kitajska z raznimi pobudami razdeliti članice.