Svet EU na pobudo Slovenije govoril o malem priobalnem ribolovu

Bruselj, 18. marca - Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo so danes na pobudo Slovenije na zasedanju v Bruslju obravnavali skupno izjavo glede malega priobalnega ribolova v okviru prihodnjega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je izpostavila, da je tak tip ribištva tesno prepleten z življenjem obalnih skupnosti.