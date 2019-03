Cerar: Janševa stališča o arbitraži škodljiva, nevarna, "lovska"

Bruselj, 18. marca - Zunanji minister in vodja SMC Miro Cerar je danes v Bruslju ostro zavrnil izjave vodje SDS Janeza Janše, da arbitražna razsodba dopušča dvostranski dogovor Slovenije in Hrvaške o meji. Janševa stališča je ocenil kot škodljiva in nevarna, tudi "lovska". Očital mu je, da "meša slovenski in strankarski interes".