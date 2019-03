Sindikat poziva k odgovornemu odnosu do voznikov tovornjakov

Ljubljana, 18. marca - Sindikat delavcev prometa in zvez opozarja na kršitev pravic voznikov tovornjakov, pri čemer delodajalska združenja pozivajo k socialnemu dialogu za iskanje rešitev, s katerimi bi ohranili spoštovanje zaposlenih in kakovost storitev. Med drugim izpostavljajo, da so vozniki prisiljeni k zlorabi pravil o počitkih, utrujenost pa lahko vodi v nesreče.