Ob obletnicah filatelistični poklon borcu za severno mejo Franju Malgaju

Šentjur/Ravne na Koroškem, 21. marca - Letos obeležujemo 125-letnico rojstva in 100-letnico smrti borca za severno mejo Franja Malgaja. Pošta Slovenije bo s petkom v uporabo dala priložnostno poštno znamko in ovitek prvega dne, na pošti 3230 Šentjur bo v petek v uporabi priložnostni žig prvega dne. Ob obletnicah so tudi na Koroškem pripravili priložnostni filatelistični sklop.