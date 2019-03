Azijske borze z rastjo v nov trgovalni teden

Tokio, 18. marca - Pomembnejše azijske borze so danes v znamenju pozitivnih gibanj. Med vlagatelji se je okrepilo upanje, da bodo ZDA in Kitajska dosegli napredek v trgovinskih pogovorih, poleg tega pa so tudi v pričakovanju zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), poroča francoska tiskovna agencija AFP.