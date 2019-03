Thiem in Bianca Andreescu presenetljivo osvojila turnir v Indian Wellsu

Indian Wells, 18. marca - Avstrijec Dominic Thiem in Kanadčanka Bianca Andreescu sta zmagala v finalih teniškega turnirja v Indian Wellsu. Sedmi nosilec Thiem je s 3:6, 6:3 in 7:5 v zaključnem obračunu ugnal Švicarja Rogerja Federerja, četrtega nosilca, nepostavljena Andreescujeva pa je s 6:4, 3:6, in 6:4 presenetila Angelique Kerber, osmo nosilko iz Nemčije.