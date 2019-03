Zunanji ministri EU danes s kitajskim kolegom Wang Yijem

Bruselj, 18. marca - V Bruslju bodo danes v ospredju odnosi EU in Kitajske. Najprej bo sestanek v okviru strateškega dialoga EU in Kitajske. Nato bodo o odnosih s Kitajsko razpravljali zunanji ministri EU, ki se bodo tudi sestali s kitajskim kolegom Wang Yijem. Namen teh srečanj je pripraviti vrh EU in Kitajske, ki bo 9. aprila v Bruslju.