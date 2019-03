Vikersund, 16. marca - Slovenija je zmagala na ekipni tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Vikersundu na Norveškem. Na letalnici so Anže Semenič (211,5 in 218,5 m), Peter (215 in 226,5 m) in Domen Prevc (232 in 235,5 m) ter Timi Zajc (218,5 in 219,5 m) zbrali 1632,9 točke. Druga je bila Nemčija (1606,3), tretja pa Avstrija (1563,8).