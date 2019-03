Lundbyjeva že skupna zmagovalka, Seyfarthova zmagala v Rusiji, Bogatajeva 11.

Nižni Tagil, 16. marca - Nemka Juliane Seyfarth je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v ruskem Nižnem Tagilu (93,5 in 100 m, 252,6 točke). Druga je bila Norvežanka Maren Lundby (90,5 in 92,5 m, 245,5), ki si je tri tekme pred koncem sezone že zagotovila veliki kristalni globus, tretja je bila njena rojakinja Anna Odine Stroem (89 in 91,5 m, 233,9).