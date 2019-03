Hongkong, 16. marca - Danes so v Shenzhenu izžrebali osem skupin s po štirimi reprezentancami za svetovno prvenstvo v košarki, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019 potekalo v osmih kitajskih mestih. Na prvenstvu ne bo evropskih prvakov Slovencev, ki so bili v kvalifikacijah neuspešni.