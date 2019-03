Zaživel bo evropski sistem hitrega obveščanja o dezinformacijah

Bruselj, 16. marca - EU bo v ponedeljek zagnala evropski sistem hitrega obveščanja o dezinformacijah, v okviru katerega bodo njene institucije in članice delile občutljive informacije, analize trendov in najboljše prakse. Glavni namen je opozarjanje na tuje vmešavanje in kampanje proti demokratičnim institucijam, da bi zagotovili svobodne in poštene evropske volitve.