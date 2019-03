Ciklon in poplave na jugovzhodu Afrike zahtevali več kot 160 življenj

Harare, 16. marca - Zimbabve in sosednji Mozambik je v petek in danes močno prizadel tropski ciklon Idai, ki je v obeh državah skupaj zahteval več kot 40 smrtnih žrtev. Že od začetka marca pa v Mozambiku in Malaviju beležijo obilno deževje, ki je zahtevalo že več kot 120 življenj. Številni prebivalci teh treh držav so ostali brez elektrike.