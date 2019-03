Pahor zbira predloge možnih kandidatov za ustavnega sodnika

Ljubljana, 15. marca - Predsednik republike Borut Pahor je podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, ki je danes objavljen v uradnem listu. Predlogi možnih kandidatov morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti pisno soglasje in dokazila o izpolnjevanju pogojev, so sporočili iz Pahorjevega urada. Predloge zbirajo do 6. maja.