S filmom Ne bom več luzerka odprtje Festivala frankofonskega filma

Ljubljana, 18. marca - S projekcijo komične drame Ne bom več luzerka v režiji in po scenariju Urše Menart se bo v Kinodvoru nocoj začel Festival frankofonskega filma. Do nedelje bo v Kinovoru in Slovenski kinoteki v čast mednarodnemu dnevu frankofonije, ki ga zaznamujemo 20. marca, na ogled osem celovečercev.