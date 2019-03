Inflacija v območju evra februarja nekoliko porasla

Luxembourg, 15. marca - Stopnja inflacije v območju evra se je februarja nekoliko zvišala. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat so bile cene življenjskih potrebščin za 1,5 odstotka višje kot pred letom dni. Na mesečni ravni so se življenjski stroški zvišali za 0,3 odstotka. Statistiki so s tem potrdili pred kratkim objavljene začasne podatke.