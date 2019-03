Šempeter pri Gorici, 15. marca - V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici so obiski ponovno dovoljeni, so sporočili iz bolnišnice. Preklicali so omejitev obiskov, ki so jo uvedli 9. januarja zaradi velikega števila virusnih, črevesnih in respiratornih obolenj.