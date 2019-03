Boeingova letala 737 max 8 in 9 na tleh najmanj do maja

Washington, 14. marca - Ameriška uprava za letalski promet (FAA) je danes sporočila, da Boeingova letala 737 max 8 in max 9 v ZDA ne bodo letela najmanj do maja letos. Do takrat naj bi opravili potrebne teste in posodobitve računalniškega programa, ki ga nekateri sumijo povzročitve dveh nesreč v šestih mesecih.