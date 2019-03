Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o izjavi Antonia Tajania glede Benita Mussolinija, zahtevi, da morajo delavci iz držav izven EU, znati slovensko, o pozivih k ničelni toleranci do žalitev in groženj novinarjem, prodaji Abanke in stališču stranke SDS, da bo Evropsko ljudsko stranko zapustila, če bodo iz nje izključeni madžarski poslanci.