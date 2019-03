Nemška škofovska konferenca želi razpravljati o celibatu

Münster, 14. marca - Nemška škofovska konferenca želi v luči številnih škandalov spolnih zlorab v Cerkvi spodbuditi razpravo o celibatu duhovnikov in spolni morali v katoliški cerkvi. Hkrati so se zavzeli tudi za preiskavo zlorabe položaja v Cerkvi in okrepitvi vloge laikov, je dejal predsedujoči konferenci, kardinal Reinhard Marx.