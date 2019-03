Tedenski pregled - svet od 15. do 21. 3.

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Ljubljana, 22. marca - London je zaprosil za preložitev brexita, kar mu je EU pripravljena pogojno odbriti. Madžarskemu Fideszu so zamrznili članstvo v EPP. Bivšemu predsedniku Republike srbske Radovanu Karadžiću so podaljšali kazen na dosmrtni zapor. Novo Zelandijo je pretresel najhujši teroristični napad. Mladi po svetu pa so protestirali proti podnebnim spremembam.