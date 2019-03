Na newyorškem Staten Islandu usmrtili šefa mafijske družine Gambino

New York, 14. marca - Po dolgem času je v sredo zvečer pod streli morilca končal šef ene od italijanskih mafijskih družin New Yorka in tudi tokrat je šlo za šefa družine Gambino. Policija preiskuje umor 53-letnega Francesca Calija, znanega kot Franky Boy, zadnji pred tem ustreljeni šef newyorške mafije pa je bil pred 34 leti Paul Castellano.