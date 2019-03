Kaj je Nato?

Ljubljana, 17. marca - Organizacija severnoatlantske pogodbe (Nato - North Atlantic Treaty Organization) je vojaško-politično zavezništvo, ki ga sestavlja 29 držav Evrope in Severne Amerike. Natov osnovni cilj je varovati svobodo in varnost vseh držav članic s političnimi in vojaškimi sredstvi ter v skladu s severnoatlantsko pogodbo in ustanovno listino ZN.