V Preserjah v prometni nesreči umrl voznik tovornjaka

Preserje, 14. marca - V naselju Preserje pri Radomljah se je danes okoli 8.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 43-letni voznik tovornega vozila. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je do nesreče najverjetneje prišlo zaradi zastoja srca. V nesreči je nastalo za več tisoč evrov škode na prometni infrastrukturi in tovornem vozilu.