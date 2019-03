V pripor zaradi droge in grožnje policistom s pištolo

Zagorje ob Savi, 14. marca - Policisti so v nedeljo ponoči v Zagorju ob Savi obravnavali 37-letnega moškega, ki naj bi pred njihovim prihodom kršil javni red in mir, ob prihodu pa jim grozil s pištolo. Vklenili so ga in pri njem opravili hišno preiskavo, v kateri so poleg pištole in nabojev odkrili tudi prepovedane droge. Preiskovalni sodnik je za moškega odredil pripor.