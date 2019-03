Začetek plovne sezone na Soči in Koritnici v znamenju nesoglasij ob napovedi podražitve dovolilnic

Bovec, 14. marca - V petek se začenja sezona plovbe po reki Soči in Koritnici. Do 31. oktobra bo plovba dovoljena med 9. in 18. uro, zanjo pa bo potreben nakup dovolilnic. Cene bodo enake lanskim, a občine jih želijo v prihodnje zvišati, to pa je že pred začetkom letošnje sezone med uporabniki rek sprožilo val nezadovoljstva.