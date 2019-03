Umrl direktor dirk v formuli 1 Charlie Whiting

Melbourne, 14. marca - Le dan pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v formuli 1 za VN Avstralije v Melbournu je zaradi pljučne embolije umrl Charlie Whiting, so sporočili iz Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Dolgoletni direktor dirk v formuli 1 je to vlogo opravljal od leta 1997. Star je bil 66 let.