V tekmo za predsednika ZDA se podaja tudi Beto O'Rourke

New York, 14. marca - Nekdanji teksaški zvezni kongresnik in lanskoletni demokratski kandidat za zvezni senat Beto O'Rourke je sinoči lokalni televizijski postaji v El Pasu sporočil, da kandidira za predsednika ZDA. O'Rourke, ki deluje kot križanec med republikancem Ronaldom Reaganom in demokratom Barackom Obamo, naj bi kandidaturo svetu uradno razglasil danes.