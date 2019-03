Na konferenci v Mariboru o aktualnih vprašanjih našega časa

Maribor, 15. marca - Samostojna visokošolska institucija Alma Mater Europaea - ECM danes in v soboto v Mariboru gosti 7. znanstveno konferenco Za človeka gre: Prihodnost zdaj!, na kateri strokovnjaki različnih disciplin in narodnosti govorijo o "aktualnih vprašanjih našega časa". Med drugim bodo spregovorili o volilnem sistemu, avtizmu in digitalni humanistiki.