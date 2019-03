Evropski parlament poziva k okrepljenemu boju proti sovražni propagandi

Strasbourg, 13. marca - Evropski poslanci so v danes sprejeti resoluciji pozvali k oblikovanju nove zakonodaje, ki bo omogočila odločen odziv v boju proti sovražni propagandi. Opozarjajo, da je treba volivce zaščititi pred kampanjami dezinformacij, ki spodkopavajo temelje in načela evropskih demokracij, so sporočili iz Strasbourga.