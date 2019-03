Poškodovala sta se pri sečnji drevesa v Turškem gozdu

Zavrč, 13. marca - V nedeljo zgodaj popoldne je v gozdu v Turškem vrhu v občini Zavrč pri podiranju drevesa prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala 43-letni lastnik gozda in njegov 44-letni prijatelj. V nesreči se je prvi huje poškodoval, tako da se v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor za njegovo življenje še borijo. Poškodbe starejšega so lažje.