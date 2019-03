Komisar za varnostno unijo Julian King za STA: Migranti niso varnostna grožnja

pogovarjala se je dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 15. marca - Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je pred obiskom v Sloveniji v pogovoru z STA komentiral varnostne razmere v EU, Sloveniji in na Zahodnem Balkanu. Ali bomo našli način za izvoz varnosti in stabilnosti ali pa tvegamo, da bomo uvažali nestabilnost in nevarnost, je opozoril. Izpostavil je tudi, da migranti niso varnostna grožnja.