Klubski Orto fest že 20. let vztraja pri kakovostnih domačih in tujih glasbenih imenih

Ljubljana, 13. marca - Celomesečni mednarodni klubski festival Orto fest letos beleži jubilejno 20. izdajo. V Orto baru se bo med 28. marcem in 27. aprilom zvrstilo 23 domačih in 12 tujih glasbenih skupin in izvajalcev. Organizator Andrej Ciuha je poudaril, da stalnica festivala ostajajo priznani in kakovostni slovenski in tuji izvajalci ter nekaj mladih sil.