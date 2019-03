Bela knjiga o prevajanju za večjo regulacijo področja

Ljubljana, 14. marca - Več organizacij s področij prevajanja, lektoriranja in tolmačenja je pripravilo Belo knjigo o prevajanju 2018. Kot je za STA pojasnila Barbara Pregelj, dokument predstavlja stanje, analizo, sistemske in specifične izzive ter primere dobre prakse na področju jezikovnih poklicev in svetovalcev v Sloveniji, umešča pa jih tudi v evropski okvir.