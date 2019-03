Na ministrstvu za zdravje Čebašek-Travnikovi očitajo zavajanje

Ljubljana, 12. marca - Na ministrstvu za zdravje in NIJZ so se odzvali na izjavo predsednice zdravniške zbornice Zdenke Čebašek-Travnik, da je sistem eZdravje kriv tudi za primere, kot se je zgodil v izolski bolnišnici. Čebašek-Travnikova zavaja, ker ne ločuje med sistemom bolnišnice in centralnim sistemom eZdravje, pravijo. Vpoglede v dokumentacijo ministrice obsojajo.