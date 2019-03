Pred FMF bodo tradicionalno tekmovali v recitiranju števila pi

Ljubljana, 14. marca - V luči 100. obletnice Univerze v Ljubljani in Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) bo današnje tekmovanje v recitiranju števila pi prav posebno, saj bo poleg tega organizirano tudi tekmovanje za najboljšo sladko pito. Najboljše tekmovalce čakajo privlačne denarne nagrade, so sporočili iz študentskega sveta FMF.