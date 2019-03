Britney Spears pripravlja muzikal s feministično noto

New York, 14. marca - Ameriška pevka Britney Spears pripravlja pravljični muzikal s svojimi skladbami, ki pa bo začinjen s feministični toni. Naslov muzikala ...Baby One More Time se nanaša na istoimensko uspešnico iz 90. let minulega stoletja, ko je slovela kot najstniška pop zvezda. Muzikal bo konec oktobra premierno na ogled v Chicagu, pozneje pa se seli na Broadway.