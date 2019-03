Za zagon inovativnih podjetij 2,16 milijonov evrov

Ljubljana, 12. marca - Za zagon mladih inovativnih podjetij je na javnem razpisu na voljo novih 2,16 milijona evrov. Rok za oddajo vlog za razpis je 19. april, posamezno zagonsko podjetje pa lahko prejme do največ 54.000 evrov, so sporočili iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.