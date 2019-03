V Bohinju upajo na dobro sodelovanje z novim lastnikom hotelov

Bohinj, 12. marca - V Bohinju so veseli, da propadajoči hoteli vendarle dobivajo novega lastnika, ki ima vizijo za njihovo prenovo in oživitev. Z novim lastnikom hotelov Zlatorog, Bohinj in Ski Damianom Merlakom se sicer še niso sestali, upajo pa, da se bo vključil v vizijo bohinjskega turizma in bo pripravljen na sodelovanje.