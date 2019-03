Simon Popek za STA: Program se velikokrat sestavi po naključju

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 12. marca - Vodja filmskega programa Cankarjevega doma Simon Popek je pred začetkom 21. festivala dokumentarnega filma pojasnil nekaj tem in filmov, ki jih je uvrstil na spored. Med temi so ženske zgodbe, ki jih je izbral tako zaradi močne produkcije kot tega, da so jih posnele režiserke. Sicer pa se program velikokrat sestavi po naključju, je povedal za STA.