Velika požarna ogroženost velja le še za nekatere primorske občine

Ljubljana, 12. marca - Uprava RS za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost v osrednjem in jugovzhodnem delu države. Opozorilo pa ostaja v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.