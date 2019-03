Za zlati abonma nocoj Camerata Salzburg

Ljubljana, 12. marca - V zlatem abonmaju Cankarjevega doma bo nocoj ob 20. uri v Gallusovi dvorani nastopil komorni ansambel Camerata Salzburg. Izvaja širok razpon glasbenih zvrsti, od godalnih kvartetov za manjši komorni sestav do romantičnih simfonij in klasične literature 20. stoletja za večji orkester. V Ljubljani se bo predstavil z deli od klasicizma do sodobnosti.