Še 500 dni do olimpijskih iger v Tokiu

Tokio, 12. marca - Do olimpijskih iger v Tokiu je še 500 dni, japonski organizatorji pa so v ta namen pripravili poseben avtobus, ki bo od danes do 30. marca obiskal različne predele prestolnice dežele vzhajajočega sonca. Predstavili so tudi stilizirane simbole za različne športe in panoge, ki se bodo predstavili na igrah.