V opoziciji za zdaj skopi z odzivi na predlog SMC za novega okoljskega ministra

Ljubljana, 11. marca - V opoziciji so z odzivi na kandidata SMC za novega okoljskega ministra Simona Zajca zaenkrat skopi. V NSi pričakujejo, da bo Slovenija novega ministra dobila čim prej in da bo aktivno nadaljeval z delom Jureta Lebna. Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti pa meni, da "zasilna nadomeščanja" ne bodo pripeljala do urejanja problemov.