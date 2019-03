Večer o dvomih v očiščeno gradbeništvo (12. 3.)

Maribor, 11. marca - Nina Ambrož v komentarju Čiste in nove lopate piše o današnjih praksah, ki vrtajo dvom v očiščeno gradbeništvo. Med investitorji so po njenem mnenju votle oziroma projektne firme z minimalnim kapitalom in brez zaposlenih, ki jih je mogoče zlahka zapreti, kupci stanovanj in podizvajalci pa lahko nato ostanejo s kupom težav.