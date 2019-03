V Ljubljani začeli prenavljati tudi Poljansko cesto

Ljubljana, 11. marca - V Ljubljani so začeli prenavljati Poljansko ceste. Kot so pojasnili na ljubljanski občini, bo prenova potekala v več fazah, v sklopu prve bo predvidoma do 24. marca za ves promet zaprta Rozmanova ulica ter križišče s Poljanskim nasipom. Celovita prenova bo stala nekaj več kot 3,8 milijona evrov brez DDV.