Boeingove delnice ob odprtju newyorških borz s precejšnjim padcem

New York, 11. marca - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo brez enotne smeri indeksov. Medtem ko se širši indeks S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq gibata v zelenem, je industrijski indeks Dow Jones v negativnem območju. Pod gladino so ga potisnile Boeingove delnice, ki so po nesreči letala v Etiopiji padle za okoli 10 odstotkov.